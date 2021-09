Portugal chega à meta de 80% da população com vacinação Covid-19 completa

Números da DGS mostram que 85% dos portugueses têm pelo menos uma dose.

Portugal atingiu a meta de 80% da população com vacinação contra a Covid-19 completa, segundo o relatório emitido pela DGS esta tera-feira.Segundo o documento, há 8 273 795 portuguesas com a vacinação completa e 8 836 915 com pelo menos uma dose dos fármacos que protegem contra a Covid-19 (85%).Apenas dois grupos etários têm uma percentagem da população completamente vacinada abaixo dos 80%: os jovens entre 12 e 17 anos (52%) e os jovens entre 18 e 14 anos (74%).Do total de 18 507 560 doses recebidas, Portugal administrou 15 554 044.O Norte é a região com maior percentagem da população completamente vacinada (82%), seguido do Centro e do Alentejo (ambos com 81%). Segue-se a Madeira (79%) da população completamente imunizada, Lisboa (78%), Açores (77%) e finalmente o Algarve, que apresenta 73% da população com a vacinação contra a Covid-19 completa.