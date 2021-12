Portugal com 11 mortos e 12943 infetados com Covid-19 nas últimas 24 horas

Há menos 29 pessoas internadas em enfermarias.

Portugal contabilizou nas últimas 24 horas mais 11 mortos e 12943 novos casos de Covid-19.De acordo com o Boletim Epidemológico divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde o País contabiliza desde o início da pandemia 18851 óbitos e 1266037 casos confirmados da doença.Há menos 29 pessoas internadas em enfermarias (864), mas mais um doente em unidades de cuidados intensivos (149).Mais 5628 pessoas recuperaram da doença, num total de 1155239 recuperados.A Região de Lisboa e Vale do Tejo contabiliza mais 6519 infetados; segue-se a Região Norte com mais 3796 novos casos; o Centro com mais 1527; o Algarve com mais 330 e o Alentejo com mais 316As Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores contabilizam mais 382 e 73 casos, respetivamente.Duas das vítimas mortais registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo. O Norte mais seis e o Centro mais duas. O Alentejo registou mais um óbito.