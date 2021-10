Portugal com mais 7 mortos e 749 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas

Morreram sete pessoas nas últimas 24 horas vítimas da Covid-19. Foram ainda registados mais 749 novos casos de infeção pelo vírus.





Há menos 20 pessoas internadas com Covid-19 e menos dois doentes em Cuidados Intensivos. No total estão 366 pessoas em enfermaria e 66 em UCI, devido à Covid-19.



A região com maior número de novos casos foi Lisboa e Vale do Tejo com 276 novas infeções. No Norte, registaram-se 214 infetados e na região Centro 121. Há mais 41 pessoas infetadas no Alentejo e 69 no Algarve.

Há 30 611 casos ativos de Covid-19 no País. A incidência a nível nacional está nos 105,6 casos por 100 mil habitantes e o R(t) nos 0,87.



As mortes ocorreram na região de Lisboa (1), na região Norte (2), na região Centro (3) e no Algarve (1).

Das sete mortes registadas, cinco ocorreram em pessoas com mais de 80 anos, uma entre os 70 e os 79 e uma entre os 60 e os 69 anos.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17.975 pessoas e foram registados 1.069.279 casos de infeção.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se entre os idosos com mais de 80 anos (11.724), seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos (3.849).

Do total de vítimas mortais registadas, até à data, em Portugal 9.428 eram homens e 8.547 mulheres.

Os dados divulgados pela DGS mostram também que estão ativos menos 116 casos, para um total de 30.611, e que 626 pessoas foram dadas como recuperadas da doença nas últimas 24 horas, o que aumenta o total nacional para 1.020.693 recuperados.

Nas últimas 24 horas, o número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde desceu (menos 88), situando-se nos 27.353.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 494.011 homens e 574.538 mulheres, segundo os dados da DGS.

Entre as novas infeções destacam-se as crianças entre 0 e 9 anos com 135 novas infeções, seguidas das faixas etárias dos 30 aos 39 anos (mais 109), dos 40 aos 49 anos (mais 105), dos 50 aos 59 (mais 95), dos 20 aos 29 anos (mais 85) e dos 60 aos 69 anos (mais 63).

Nas pessoas com mais de 80 anos registaram-se 43 novos casos e na faixa etária entre os 70 e os 79 houve mais 39 infeções.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 276 novas infeções, contabilizando-se até agora nesta área geográfica 413.548 casos e 7.674 mortos.

A região Norte registou 214 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 410.235 casos de infeção e 5.555 óbitos desde o início da crise pandémica.

Na região Centro registaram-se mais 121 casos, perfazendo 142 850 infeções e 3.145 mortos.

No Alentejo foram assinalados 41novos casos de infeção, totalizando 38.862 contágios e 1.024 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve, o boletim de hoje da DGS contabiliza 69 novos casos, acumulando-se 42.668 contágios pelo SARS-CoV-2 e 463 óbitos.

A região Autónoma da Madeira contabilizou 18 novos casos, somando 12.266 infeções e 72 mortes devido à doença covid-19 desde março de 2020.

Nas últimas 24 horas, e segundo a DGS, os Açores registaram 10 novos casos, o que eleva para 8.850 contágios desde o início da pandemia. O número de óbitos mantém-se nos 42.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

A covid-19 provocou pelo menos 4.762.596 mortes em todo o mundo, entre 232,78 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.