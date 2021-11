Portugal com tendência "fortemente crescente" na mortalidade por Covid-19 e internamentos em UCI

Relatório da DGS/INSA alerta para vigilância epidemiológica com o aparecimento de nova estirpe Omicron.

A mortalidade, incidência de novos casos e internamentos em Cuidados Intensivos devido à Covid-19 apresenta tendência "fortemente crescente", destaca a DGS/INSA, no relatório das 'linhas vermelhas', da evolução da pandemia, publicado esta sexta-feira.Segundo mostra o relatório, na semana se 19 a 25 de novembro, subiram os seguintes indicadores: Incidência (a 14 dias, por 100 mil habitantes), para 298 casos, Índice de Transmissibilidade R(t), para 1,19, Proporção de Positividade, para 4,7% e Incidência em maiores de 65 anos, casos considerados graves, para 211. Todos estes indicadores estão no 'laranja', enquanto o isolamento e restreamento (que caiu para 88%) está no 'vermelho'. A mortalidade disparou, de 11,1 para 15,5 casos de morte por 100 mil habitantes, nos últimos 14 dias."A análise dos diferentes indicadores revela uma atividade epidémica de SARS-CoV-2 de intensidade elevada, com tendência fortemente crescente a nível nacional. A pressão nos serviços de saúde e o impacto na mortalidade são ainda moderados, mas com tendência crescente", destaca a DGS, adiantando ainda necessidade de vigilância para a nova varianta da Covid-19, denominada Omicron.