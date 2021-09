Portugal conta com uma cidade entre as melhores 10 do mundo

Porto foi selecionado na classificação atribuída pela revista Time Out.

O Porto foi selecionado como uma das dez melhores cidades do mundo pela Revista Time Out. No topo da lista, que inclui 37 cidades, está a cidade de São Francisco, nos Estados Unidos da América.

1. São Francisco, Estados Unidos da América

2. Amsterdão, Países Baixos

3. Manchester, Inglaterra

4. Copenhaga, Dinamarca

5. Nova Iorque, Estados Unidos da América

6. Montreal, Canadá

7. Praga, República Checa

8. Telavive, Israel

9. Porto, Portugal

10. Tóquio, Japão