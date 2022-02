Portugal é bicampeão europeu de futsal

Vitória frente à Rússia revalida o título.

Portugal bateu a Rússia por 4-2 e acaba de se tornar campeão europeu de futsal. A equipa comandada por Jorge Braz vence assim o terceiro título cosecutivo, depois das vitórias no Europeu de 2018 e do Mundial de 2021.A equipa russa esteve a ganhar por 0-2 durante vários minutos mas um golo de Tomás Paçó, já perto do intervalo, devolveu a esperança aos portugueses, que acabaram por ir para o intervalo com uma desvantagem de 1-2.Na segunda parte, André Coelho marcou dois golos, deixando a equipa das quinas em vantagem pela primeira vez na partida. Pany Varela marcou o quarto golo em cima do apito final e confirmou o triunfo.Até ao fim do jogo ainda houve espaço para várias investidas da seleção russa, que acabaram sempre não se concretizar.A seleção portuguesa torna-se assim bicampeã europeia, revalidando o título que já lhe pertencia.