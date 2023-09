Portugal empata com a Geórgia no Mundial de râguebi

Alcançou este sábado os primeiros pontos de sempre num Campeonato do Mundo.

Nuno Sousa Guedes falhou uma grande penalidade no último minuto e Portugal perdeu a primeira vitória de sempre no Campeonato do Mundo, este sábado, quando a Geórgia marcou aos 78 minutos, empatando 18-18.A Geórgia dominou a maior parte da primeira parte do confronto da Pool C, com Tedo Abzhandadze a aumentar a vantagem para 13-0, avança a Reuters.Portugal começou a sua reviravolta perto do final da primeira parte, quando Raffaele Storti mostrou grandes capacidades de evasão para marcar e fazer 13-5 ao intervalo.A equipa portuguesa dominou a segunda parte e foi recompensada com duas penalidades de Samuel Marques, antes de Storti voltar a marcar, conseguindo a vantagem de 18-13.Tengizi Zamtaradze forçou o canto no final para empatar a partida, mas Luka Matkava mandou a conversão para fora.Portugal voltou a atacar, mas, com Marques fora de campo, o lateral Guedes avançou para o remate difícil, mas não acertou na bola.