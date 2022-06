Portugal empata com Espanha no primeiro jogo na Liga das Nações

Anfitriões adiantaram-se aos 25 minutos, por Álvaro Morata, servido por Pablo Sarabia. Aos 82, Ricardo Horta restabeleceu a igualdade.

A seleção portuguesa de futebol empatou por 1-1 com a Espanha, num encontro da primeira jornada do Grupo A2 da Liga das Nações 2022/23, disputado no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha.

Os anfitriões adiantaram-se aos 25 minutos, por Álvaro Morata, servido por Pablo Sarabia, mas, aos 82, Ricardo Horta restabeleceu a igualdade, no segundo jogo pela seleção 'AA', depois da estreia em 07 de setembro de 2014, ainda com Paulo Bento.

A formação das 'quinas' volta a jogar no domingo, dia em que recebe a Suíça, no Estádio José Alvalade em Lisboa.