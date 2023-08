"Portugal estará, e está, sempre com a vossa independência": Marcelo discursa em ucraniano em Kiev

"No futuro, vão estar na União Europeia e na NATO. Portugal sempre apoiará a Ucrânia", disse o Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa falou em ucraniano ao lado de Volodymyr Zelensky na celebração do Dia da Independência, assinalado esta quinta-feira na Ucrânia.

O presidente português, de visita oficial ao país, foi um dos chefes de estado presentes na cerimónia que aconteceu esta manhã da Praça Sofia, em Kiev.

Marcelo Rebelo de Sousa falou depois do presidente da Lituânia e foi o único que falou em ucraniano para reafirmar o apoio de Portugal à Ucrânia e foi aplaudido. Falaram também o primeiro-ministro da Noruega e o primeiro-ministro da Bósnia.

Nas assistências, alguns jornalistas ucranianos disseram à equipa de reportagem da CMTV que o ucraniano de Marcelo "não foi perfeito, mas que foi o melhor".



Leia o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa na íntegra:



"Parabéns, Ucrânia! Portugal estará, e está, sempre com a vossa independência. No passado – na condenação da intolerável invasão russa. No presente – no apoio, todo ele – à vossa legítima defesa, sem a qual não haveria, nem haverá, paz e segurança na Europa. No futuro – na União Europeia e na NATO. Um abraço para todo o corajoso e indomável povo ucraniano. E um especial para os vossos irmãos, e nossos irmãos, que vivem em Portugal! Viva a Ucrânia independente! Viva a fraternidade entre os povos ucraniano e português!"