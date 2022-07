Portugal fora da situação de alerta devido a incêndios. Beja e Faro com alerta vermelho especial

Mecanismos de resposta operacional vão continuar prontos a agir em qualquer ocorrência.

A Secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, esteve este domingo reunida com membros das áreas governativas da Defesa Nacional, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, da Saúde, do Ambiente e Ação Climática e da Agricultura e Alimentação, para que fossem avaliadas as condições meteorológicas e do risco de incêndio.