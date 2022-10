Portugal, França e Espanha criam novo acordo sobre interconexões energéticas ibéricas

Será implementado novo projeto energético, que unirá a Península Ibérica a França e que prevê um gasoduto marítimo para transportar hidrogénio 'verde'.

Os governos de Portugal, França e Espanha alcançaram, esta quinta-feira, um acordo para acelerar as interconexões ibéricas, abandonando o projeto existente, destinado apenas ao gás, por um outro que prevê um gasoduto marítimo para transportar também hidrogénio 'verde'.

"Chegámos a acordo - os três governos - de subsistir o projeto do MindCat por um novo projeto, que se irá chamar um corredor de energia 'verde', que irá unir a Península Ibérica a França e, portanto, ao mercado energético europeu, através da alternativa Barcelona e Marselha, criando um 'pipeline' [gasoduto] para o hidrogénio 'verde' e também durante a transição para o gás, entre Barcelona e Marselha", anunciou o chefe de Governo espanhol, Pedro Sánchez, na chegada ao Conselho Europeu, em Bruxelas, e após uma reunião entre os três líderes esta manhã.

Falando numa "boa notícia", Pedro Sánchez precisou que o acordo esta quinta-feira alcançado, após "muitos meses de trabalho intenso entre o governo de França, de Portugal e de Espanha", prevê então que se acelere "o processo de interconexões".

E, de acordo com o chefe de Governo espanhol, a 'luz verde' foi possível após o preenchimento de "três premissas", sendo elas o facto de, além do gás e do hidrogénio renovável, as interconexões poderem ser também elétricas, estarem alinhadas com a transição ecológica e ainda responderem aos pedidos de solidariedade numa altura em que a União Europeia (UE) teme a falta de gás este inverno.

Pedro Sánchez referiu que, numa reunião à margem da reunião Parceria Euromed (Euro-Mediterrânica), que se realiza a 08 e 09 de dezembro na cidade espanhola de Alicante, os três líderes vão ultimar pormenores como "prazos para os investimentos", a "repartição dos custos" e o "volume de recursos económicos que terão de ser alocados".

"Quero agradecer a abertura do Presidente francês, Emmanuel Macron, e a solidariedade e o trabalho com o primeiro-ministro português, António Costa", adiantou o chefe de Governo espanhol.

O primeiro-ministro português, António Costa, reuniu-se esta manhã em Bruxelas com o seu homólogo espanhol e o Presidente francês para discutir a crise energética, num encontro em que participam também os ministros da tutela dos três países.

No final do encontro, António Costa disse sem precisar estar "muito satisfeito".