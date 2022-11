Portugal não precisou de calculadora e qualifica-se para os oitavos de final do Mundial após vitória sobre Uruguai

A selação portuguesa venceu o Uruguai por 2 - 0, esta segunda-feira, e apurou-se para os oitavos de final do Mundial2022 no Qatar.Com a titularidade frente à seleção uruguaia, Pepe torna-se o segundo jogador mais velho a disputar um Mundial. O detentor do recorde é o camaronês Roger Milla que jogou com 42 anos.

Nuno Mendes abandonou o relvado em lágrimas ao minuto 41. O lateral saiu lesionado com um problema muscular na coxa esquerda e foi substituído pelo compatriota Raphaël Guerreiro.Portugal chega à vantagem com remate de Bruno Fernandes aos 54 minutos, assitido por Raphaël Guerreiro. A equipa das quinas aumentou a vantagem já nos descontos, Bruno Fernandes converteu de grande penalidade.Os jogos da última jornada do grupo H estão marcados para as 15h, esta sexta-feira, Portugal mede forças com a Coreia do Sul de Paulo Bento e o Uruguai com o Gana.Portugal torna-se, assim, a terceira equipa a carimbar o passaporte para os oitavos de final depois da França e do Brasil.