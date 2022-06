Portugal perde com a Suíça e fica em segundo lugar do grupo A2

Equipas defrontaram-se no Stade de Genève.

A seleção portuguesa de futebol sofreu este domingo a primeira derrota na presente edição da Liga das Nações, na Suíça, por 1-0, e perdeu a liderança do Grupo A2 para a Espanha, em jogo da quarta jornada, em Genebra.

O avançado do Benfica Haris Seferovic marcou, logo no primeiro minuto, o golo que deu o triunfo aos suíços, que somaram os primeiros pontos na competição continental, depois de três desaires nos primeiros três encontros.

Com a derrota, Portugal caiu para o segundo lugar do grupo, com sete pontos, atrás da Espanha, que lidera com oito, após ter vencido, em casa, a República Checa por 2-0. Os checos ocupam a terceira posição, com quatro pontos, à frente dos helvéticos, com três.

A equipa das 'quinas' volta a jogar para a Liga das Nações em 24 de setembro, numa visita à República Checa, e encerra a participação no Grupo A2 três dias depois, em 27, com uma receção à Espanha, em Braga.