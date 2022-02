Portugal perto do pico de incidência de novos casos de Covid-19

Dados mais recentes da DGS/INSA mostram uma desacelaração índice de transmissibilidade.

Portugal continua a registar uma forte atividade epidemiológica da Covid-19 mas, de acordo com o mais recente relatório das 'linhas vermelhas' da DGS/INSA, e tendência crescente mas com "claros sinais de desaceleração da incidência a 14 dias e possível formação de pico de incidência", de acordo com as autoridades de saúde. Isto significa que o País está a atingir o pico da atual vaga de Covid-19.A incidência a 14 dias por cada 100 mil habitantes está nos 7149 casos (na semana anterior estava em 6496), mas o índice de transmissibilidade, o R(t), registou uma descida considerável, de 1,16 para 1,05, na última semana.Ainda assim a mortalidade continua a aumentar. O valor a 14 dias por 100 habitantes era de 52,2 mortes na semana passada, esta semana passou para 60,7."Mesmo tendo em consideração a provável menor gravidade da doença provocada pela variante Omicron (BA.1), é expectável a manutenção do impacto na sociedade em termos de absentismo escolar e laboral e a pressão sobre todo o sistema de saúde e na mortalidade, recomendando-se a manutenção das medidas de proteção individual e a intensificação da vacinação de reforço", avisa a DGS no relatório divulgado esta sexta-feira à noite.Segundo o mesmo documento, a linhagem BA.1 da variante Ómicron continua a ser dominante, representando 90% dos casos de Covid-19 em Portugal.A DGS continua a apelar à vacinação de todos os portugueses contra o coronavírus: "Os cidadãos com um esquema vacinal completo tiveram um risco de internamento duas a cinco vezes menor do que os cidadãos não vacinadas, entre o total de pessoas infetadas em novembro. Os cidadãos com um esquema vacinal completo tiveram um risco de morte três a seis vezes menor do que os não vacinadas, entre o total de infetadas em dezembro. Na população com 80 e mais anos, a dose de reforço reduziu o risco de morte por COVID-19 para quase seis vezes em relação a quem tem o esquema vacinal primário completo".