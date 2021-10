Portugal pode ficar submerso daqui a 80 anos, revela estudo

Investigação mostra o impacto do aquecimento global e consequente subida do nível da água.

Um estudo levado a cabo pela Climate Central revela que daqui a 80 anos Portugal poderá estar submerso devido ao aquecimento global e consequente subida do nível da água.O estudo, acompanhado por um mapa interativo, mostra que num prazo de 200 anos 50 grandes cidades do mundo serão tapadas por água.Em Portugal, imagens da Torre Galp, no Parque das Nações, em Lisboa, ilustram a região atualmente e como poderá vir a estar nas próximas décadas devido ao aquecimento global. A imagem mostra a subida gradual da temperatura e o seu impacto, mostrando um aumento de 1,1 graus até 4 graus.Num prisma geral, o estudo aponta que 15% da populção mundial poderá sofrer consequências irreversíveis devido à subida da temperatura.As previsões apontam para um aquecimento de 3,5 graus Celsius da Terra, até 2100.