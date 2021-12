Portugal pode ultrapassar os 480 casos de Covid por 100 mil habitantes em menos de sete dias. Mortalidade continua a subir

Incidência de novos casos de Covid-19 dispara e já está no vermelho em maiores de 65 anos.

De acordo com o recente relatório de monitorização das linhas vermelha da DGS, o número de novos casos de infeção por SARS-CoV-2 / COVID-19, por 100 000 habitantes, acumulado nos últimos 14 dias, foi de 466 casos, com tendência fortemente crescente a nível nacional.

No grupo etário com idade superior ou igual a 65 anos, o número de novos casos de infeção por Covid-19, por 100 000 habitantes, acumulado nos últimos 14 dias, foi de 262 casos, com tendência estável a nível nacional.

O R(t) apresenta valor igual ou superior a 1, indicando uma tendência crescente da incidência de infeções por SARS-CoV-2 a nível nacional (1,11) e em todas as regiões, à exceção da região Alentejo. A manter esta taxa de crescimento, a nível nacional, estima-se que o limiar de 480 casos em 14 dias por 100 000 habitantes possa ser ultrapassado nos próximos dias (menos de sete dias).

O número de casos de Covid-19 internados em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) no continente revelou uma tendência crescente, correspondendo a 56% (na semana anterior foi de 50%) do valor crítico definido de 255 camas ocupadas.

A variante Delta (B.1.617.2) é a variante dominante em todas as regiões, com uma frequência relativa de aproximadamente 100% (em atualização) dos casos avaliados na semana 47/2021 (22 a 28 de novembro) em Portugal. A situação epidemiológica da variante Ómicron encontra-se ainda em evolução e investigação. Estão identificados um total de 49 casos associados à variante Ómicron. Este valor inclui os casos com sequenciação do genoma viral, bem como os casos nos quais foram identificadas mutações específicas fortemente preditores da variante Ómicron.



A análise dos diferentes indicadores revela uma atividade epidémica de SARS-CoV-2 de intensidade elevada, com tendência fortemente crescente a nível nacional. A pressão nos serviços de saúde e o impacto na mortalidade são elevados, e com tendência crescente, revelando assimetrias regionais.