Portugal prepara regime simplificado para receber e integrar ucranianos fugidos da guerra

Haverá uma autorização especial para que ucranianos entrem em Portugal e sejam acolhidos.

O Governo anunciou esta terça-feira a criação de um regime simplificado para receber ucranianos que fugiram da guerra.



O conjunto de requisitos simplificados para a proteção de deslocados visam cidadãos ucranianos ou familiares.



Haverá assim uma autorização especial para que ucranianos entrem em Portugal e sejam acolhidos, admitindo que estes correm perigo. O controlo da situação vai ser feito internamente pelo SEF.



O Governo admite que é "preciso facilitar a falta de documentos".



Foi criada uma espécie de Task Force, para que se consiga relacionar as oportunidades de trabalho que existem em Portugal e o perfil das pessoas.



Ana Mendes Godinho, Ministra do Trabalho, afirmou que está a ser criada "uma lista de alojamento" que terá de ser na mesma área de trabalho, tendo ainda em atenção, no caso de crianças, as escolas. A ministra reconheceu a necessidade de "não apenas acolher, mas integrar".









