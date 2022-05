Portugal reforça presença na República Centro-Africana com 30 especialistas em desativação de minas

Militares treinados na deteção e inativação de engenhos explosivos.

As Forças Armadas portuguesas vão reforçar a missão na República Centro-Africana, onde têm duas centenas de militares como Capacetes Azuis das Nações Unidas, a lutar contra grupos armados que massacram civis, com cerca de três dezenas de especialistas contra engenhos explosivos. A decisão, tomada para proteger a força portuguesa, foi adiantada ao CM pelo Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), almirante António Silva Ribeiro.