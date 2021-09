Portugal regista 184 surtos de Covid-19 e 1915 casos confirmados acumulados

Nos lares de idosos há 43 surtos, que afetam 676 pessoas.

Portugal registava na segunda-feira 184 surtos de Covid-19, com 1915 casos confirmados acumulados, revelou ao CM a Direção-Geral da Saúde (DGS). A maioria dos surtos ocorre em concelhos da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (100), seguindo-se o Norte (26), Centro (24), Alentejo (22) e Algarve (12). De acordo com a DGS, nos lares de idosos há 43 surtos, que afetam 676 pessoas. No entanto, é um registo muito inferior ao máximo verificado em fevereiro, quando chegou a existir 405 surtos em estruturas residenciais para idosos, com cerca de 12 mil infetados.

Há ainda a registar 31 surtos ativos em creches, ATL ou jardins-de-infância, num total acumulado de 232 casos de Covid-19, em alunos, profissionais e coabitantes dos mesmos. Segundo a DGS não se registam surtos em agrupamentos de escolas (as atividades letivas iniciaram-se na semana passada), mas foram identificados casos isolados. A DGS recorda que " um surto ativo é constituído por dois ou mais casos confirmados com ligação epidemiológica entre si no tempo e no espaço. Só depois de terem decorrido 28 dias após a data do diagnóstico do último caso confirmado (dois períodos de incubação sem novos casos) o surto é dado como encerrado".