Portugal regista 38 casos da variante Delta da Covid-19 crescente no Reino Unido

No total, foram detetados até à data 38 casos associados a esta sublinhagem que tem suscitado particular interesse na comunidade científica.

Portugal regista 38 casos da sublinhagem da variante Delta do coronavírus SARS-CoV-2 que tem aumentado no Reino Unido, mantendo a sua maior circulação no Algarve, onde foram detetados 25 casos, indica informação divulgada esta terça-feira pelo INSA.

De acordo com o relatório semanal da diversidade genética do SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19, elaborado pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), verificou-se um aumento da circulação desta sublinhagem em Portugal a partir da semana 42 (18 a 24 de outubro), revelando uma frequência relativa tendencialmente crescente de 1,8% (semana 42) até 2,9% na semana 44 (1 a 7 de novembro, valor provisório).