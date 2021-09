Portugal regista 5 mortos e 458 infetados com Covid-19 nas últimas 24 horas

Número de casos ativos desceu esta segunda-feira. Há mais 907 pessoas recuperadas da doença.

Cinco pessoas morreram nas últimas 24 horas vítimas da Covid-19. Há 458 novos casos de infeção pelo novo coronavírus desde ontem.O número de casos ativos desceu esta segunda-feira. Há 907 pessoas recuperadas da doença.Há mais 17 pessoas internadas por Covid-19 em enfermaria, num total de 586. Em UCI está menos uma pessoa, num total de 119.

A região de Lisboa e Vale do Tejo registou o maior número de novos infetados, com 164 pessoas. No Norte foram confirmados 149 casos nas últimas 24 horas.



O r(t) situa-se em 0,85 a nível Nacional e 0,84 no Continente. A incidência situa-se agora nos 208,3 casos por 100 mil habitantes a nível nacional. No continente, a incidência está nos 214 casos de infeção por 100 mil habitantes.