Portugal regista mais 14 mortos e 2560 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 14 mortos e 2560 novos casos de Covid-19.De acordo com o Boletim Epidemiológico da Direção Geral da Saúde, o País registou desde o início da pandemia 18353 óbitos e 1126318 casos confirmados.Há mais 21 pessoas internadas em enfermarias (649 no total). O número de doentes internados em unidades de cuidados intensivos mantém-se inalterado - 93, no total.Nas últimas 24 horas mais 2535 pessoas recuperaram da doença, num total de 1062195 recuperados.A Região de Lisboa e Vale do Tejo contabiliza mais 831 infetados; segue-se o Norte com mais 780, o Centro com mais 568; o Alentejo com mais 93 e o Algarve com mais 183.Das 14 mortes, duas ocorreram no Norte, quatro no Centro, quatro em Lisboa e Vale do Tejo, uma no Alentejo, uma no Algarve e duas na Madeira.Em atualização