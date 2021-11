Portugal regista mais 18 mortos e 1475 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas

Há mais 31 pessoas internadas em enfermarias e mais quatro em cuidados intensivos.

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 18 mortos e 1475 novos casos de Covid-19.De acordo com o Boletim Epidemiológico desta segunda-feira, o País contabiliza até ao momento 18339 vítimas mortais e 1123758 casos confirmados.O número de internamentos voltou a aumentar nas últimas 24 horas: há mais 31 pessoas internadas em enfermarias (628 no total) e mais qua tro em unidades de cuidados intensivos (93.A Região de Lisboa e Vale do Tejo contabiliza 497 novas infeções; segue-se o Norte com mais 470; o Centro com mais 159; o Alentejo com mais 108 e o algarve com mais 176.As regiões autónomas da Madeira e dos Açores contabilizam mais 62 e 3 casos novos, respetivamente.Em termos de óbitos, os mesmos dividem-se pela seguinte forma: oito vítimas mortais em Lisboa e Vale do Tejo, quatro no Centro, duas no Norte, duas no Algarve e mais duas na Madeira.Os óbitos ocorreram nas faixas etárias entre os 40 e 49 anos (uma), entre os 50 e os 69 anos (três), entre os 60 e 69 anos (uma), entre os 70 e 79 anos (duas) e entre os idosos com mais de 80 anos (11), indica a DGS.Em atualização