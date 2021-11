Portugal suspende voos de e para Moçambique já partir de segunda-feira devido a nova estirpe da Covid

Passageiros vindos deste país e de mais seis territórios africanos sujeitos a quarentena já a partir de sábado.

O Governo determinou a suspensão dos voos de e para Moçambique a partir das 00h00 de segunda-feira, 29 de novembro, no âmbito das medidas de combate à pandemia de covid-19 aplicadas ao tráfego aéreo e para travar a disseminação da nova estirpe da Covid, denominada Omicron, detetada na África do Sul.Segundo comunicado do Ministério da Administração Interna já a partir de sábado, também todos os passageiros vindos de voos oriundos de Moçambique, África do Sul, Botsuana, Essuatíni, Lesoto, Namíbia e Zimbabué, ficam "obrigados a cumprir uma quarentena de 14 dias após a entrada em Portugal continental, no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde".Adianta o Governo que esta quarentena também se aplica aos cidadãos que entrem em território nacional que tenham saído de algum dos referidos sete países nos 14 dias anteriores à sua chegada a Portugal.