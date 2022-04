Portugal vai defrontar Gana, Uruguai e Coreia do Sul no Mundial Qatar 2022. Veja todos os resultados do sorteio

Seleção das quinas está no Grupo H.

Portugal conheceu, esta sexta-feira, os adversários na fase de grupos do Mundial do Qatar: Gana, Uruguai e Coreia do Sul. A seleção das quinas é o cabeça de série do Grupo H.

O estreia lusitana será contra a Gana (24/11), para depois defrontar o Uruguai (28/11) e, por último, a Coreia do Sul (02/12).



O presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmou que "este Mundial será o melhor de sempre" e agradeceu às pessoas do Qatar.