Portugal vence Bósnia e mantém liderança do Grupo J

Bernardo Silva e Bruno Fernandes marcaram os golos da vitória.

A seleção portuguesa de futebol venceu este sábado a Bósnia-Herzegovina por 3-0, no Estádio da Luz, em Lisboa, em encontro da terceira jornada do Grupo J de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024.

Bernardo Silva inaugurou o marcador, aos 44 minutos, assistido por Bruno Fernandes, que marcou o segundo, aos 77, de cabeça, após cruzamento do suplente Rúben Neves, e o terceiro, aos 90+3.

Os comandados do espanhol Roberto Martínez reforçaram a liderança do agrupamento, que apura os dois primeiros, passando a somar nove pontos, contra sete da Eslováquia (2-1 na Islândia), quatro do Luxemburgo e três de bósnios e islandeses.