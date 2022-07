Português atira a matar sobre dois homens na rua e acaba detido na Suíça

Arma de fogo foi apreendida pelas autoridades.

Um português de 48 anos foi detido pela Polícia Cantonal de Berna, na Suíça, por disparar sobre dois homens. Um morreu e outro foi atingido numa perna.

De acordo com as autoridades suíças, o caso ocorreu na madrugada de domingo no bairro de Niederbipp. A polícia foi alertada para um tiroteio e quando chegou ao local deparou-se com dois homens baleados na rua. Um deles já estava estava a ser assistido por populares, mas não resistiu. A outra vítima está hospitalizada.



O atirador foi detido ainda no local, sem oferecer resistência, adianta a polícia cantonal de Berna. A arma de fogo também foi apreendida. Não foram divulgados os motivos do crime nem a nacionalidade das vítimas.