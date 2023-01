Português de 21 anos morre em choque frontal entre o carro que conduzia e um camião em Espanha

Um jovem de 21 anos, residente em Urra, Portalegre, morreu esta quarta-feira de manhã na sequência de uma colisão frontal com um camião na EX-303, em Espanha, a poucos quilómetros da fronteira do Caia.





A violência do embate levou a que a viatura conduzida por Sérgio Silva saísse da estrada a alta velocidade e só parasse após capotar várias vezes e embater numa árvore.

O jovem ficou encarcerado e quando as equipas de socorro chegaram ao local já nada havia a fazer. Segundo a Guardia Civil e a imprensa local, o acidente ocorreu numa curva ligeira mas com boa visibilidade, não havendo para já explicações sobre as causas da colisão frontal. O condutor do veículo pesado escapou sem ferimentos.