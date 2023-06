Manuel da Ponte: Conheça o português de 72 anos ferido em Annecy quando tentava impedir fuga de atacante de crianças

Emigrante foi esfaqueado no pescoço pelo refugiado sírio. Há mais cinco vítimas, quatro das quais são crianças com idades entre os 22 meses e os 3 anos.

Manuel da Ponte, de 72 anos, é uma das vítimas do esfaqueamento num parque infantil em Annecy, França. O português foi baleado por engano pela polícia, depois de ter sido atingido à facada pelo agressor, informa a televisão francesa TF1.



Ao que o Correio da Manhã apurou, Manuel da Ponte é natural de Vermoil, uma freguesia do município de Pombal. Está reformado e mora no centro de Annecy.

Segundo comunicado do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Manuel estava a "tentar impedir o atacante de fugir da polícia" quando ficou gravemente ferido.

"Através do Consulado-Geral de Portugal em Lyon, está a ser feito todo o acompanhamento da situação, junto das autoridades locais e do hospital, bem como prestado todo o apoio necessário a este cidadão", pode ler-se no comunicado que esclarece que Manuel está fora de perigo.



O Governo português deixa ainda um agradecimento a Manuel destacando o seu "ato de coragem e bravura".



Recorde-se que o refugiado sírio cristão atacou crianças e adultos no parque infantil. Há seis feridos, quatro dos quais são crianças entre os 22 meses e os 3 anos.



O atacante foi travado por Henri, estudante católico, de 24 anos, que usou as mochilas que transportava para parar o agressor.