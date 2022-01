Português detido em Valência por burla milionária com criptomoeda

Suspeito é considerado um dos maiores golpistas com falsos investimentos em criptomoedas a nível europeu.

As autoridades espanholas detiveram, em Valência, um homem de nacionalidade portuguesa, por burla milionária em pirâmide com criptomoedas. O homem está acusado de sete crimes de fraude e lavagem de dinheiro.A Guardia Civil refere que o detido é um dos maiores golpistas com falsos investimentos em criptomoedas a nível europeu. "O detido havia criado uma suposta plataforma de investimento em criptomoedas num site, que foi divulgada através de vários fóruns, programas de rádio, eventos desportivos e até movimentos de caridade, a fim de atrair a atenção e o investimento de inúmeras pessoas em Espanha e Portugal", explicam as autoridades espanholas.

A plataforma oferecia um retorno mínimo de 2,5% semanais aos investidores em função do valor com que contribuíam, eventualmente adquirindo papéis e, dessa forma, conseguindo atrair outros investidores.

A operação teve início em agosto e permitiu verificar que o homem tinha conseguido cometer o crime no Luxemburgo, na Suíça e em Portugal. Foram realizadas três buscas domiciliárias e não domiciliárias, foram bloqueadas várias contas bancárias e as páginas web de acesso à plataforma e apreendidos vários documentos e dispositivos eletrônicos. Foram também apreendidos 13 carros de luxo.

O total dos bens apreendidos, entre viaturas e contas bancárias, ascende a mais de dois milhões e meio de euros.