Português detido por matar mulher à facada em Espanha

Um português de 50 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira na localidade de Marín, Galiza, Espanha, por ter morto à facada uma mulher, de 33.

De acordo com as primeiras informações policiais fornecidas no local, homicida e vítima não tinham qualquer tipo de ligação entre si.

O crime ocorreu numa casa devoluta, frequentada há vários anos por indigentes e sem-abrigo.

O homicida português foi detido pela polícia local de Marín bastante ensanguentado, e com um discurso e comportamento de grande nervosismo.

O óbito foi confirmado ainda no local.

Desconhece-se ainda quando o português será presente a tribunal.