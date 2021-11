Português morre em ataque com martelo durante assalto a casa de luxo na África do Sul

Vítima mortal é natural de Lamego. Mulher também foi espancada.

Um homem português, de 69 anos, foi brutalmente espancado com um martelo durante um assalto a uma casa localizada no complexo residencial de alta segurança Glen Erasnia Estate, em Kempton Park, na África do Sul. O ataque aconteceu no passa

A mulher da vítima, lusodescendente, de 65 anos, foi também atacada e, segundo a polícia local relatou ao Kemton Express, foi encontrada "quase inconsciente, com um grande ferimento na cabeça". A mulher encontra-se internada, em estado grave, nos cuidados intensivos do Union Hospital, em Ekurhuleni.

De acordo com o Jornal da Madeira, a vítima mortal é natural de Lamego. As autoridades estão a investigar este assalto violento e a tentar chegar aos autores que, até ao momento, não foram identificados.