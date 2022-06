Português morto à facada pelo sobrinho de 19 anos no Brasil

Agressor feriu ainda a tia, e uma prima de apenas 13 anos. As duas feridas estão internadas num hospital.

Um comerciante português de 65 anos foi assassinado com várias facadas, na madrugada de Domingo, quando dormia no quarto de casa em Canaã dos Carajás, no estado brasileiro do Pará.

Eurípedes Monteiro Enes, conhecido localmente como ‘Português do Espetinho’ por ser dono de um estabelecimento de restauração, foi assassinado pelo sobrinho de 19 anos.

Por motivos ainda desconhecidos, o agressor feriu ainda a tia, e uma prima de apenas 13 anos. As duas feridas estão internadas num hospital.

Segundo os ‘media’ locais’, o agressor está em fuga, e está a ser ativamente procurado.

A casa onde ocorreram os crimes apresentava extensos danos no interior, causados pelo confronto físico que terá ocorrido entre Eurípedes Enes e o sobrinho, antes de este o assassinar.