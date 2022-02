Português o novo diretor de corrida no Mundial de Fórmula 1

Eduardo Freitas é o novo diretor de corrida no Mundial de Fórmula 1, substituindo o australiano Michael Masi, anunciou esta quinta-feira a Federação Internacional do Automóvel (FIA). O português vai alternar as funções com o alemão Niels Wittich.





Freitas, que tem vasta experiência como diretor de corrida no Mundial de resistência, vai ser promovido à categoria rainha do desporto automóvel, na qual Masi esteve apenas dois anos como diretor de corrida, depois de ter substituído Charlie Whiting, na sequência da morte do britânico, em 2019.

Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA, informou também que será criada "uma sala de controlo remota", instalada fora dos circuitos em que decorrerem as provas, "à semelhança do que sucede no futebol, com o VAR [videoárbitro]", em contacto com o diretor de corrida em tempo real, com o objetivo de "ajudar à aplicação dos regulamentos". "As comunicações diretas de rádio durante as corridas [entre o diretor de prova e os responsáveis das escuderias de F1], que, atualmente, são transmitidas em direto na televisão, vão ser suprimidas, a fim de proteger o diretor de corrida de qualquer pressão", acrescentou.A primeira prova da nova temporada de Fórmula 1 realiza-se no Bahrain, no dia 20 de março.