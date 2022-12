Português pedala de Itália à Índia para ir a casamento de amigos

Cerimónia foi cancelada, mas não desistiram da viagem e pretendem ajudar num projeto agroflorestal.

"Juntámo-nos na Suíça. Ele tinha amigos na Índia, com um projeto agroflorestal. E decidimos ir visitá-los. Eles iam casar e o plano era irmos ao casamento e ficarmos para os ajudar. O casamento acabou por não acontecer, por motivos religiosos, mas mantiveram o projeto e decidimos ir na mesma ajudá-los. Tanto eu como o Marco somos formados em agricultura biológica e será uma forma de ajudarmos e aprendermos também", afirma Lucas Oliveira, de 26 anos, citado pela CNN Portugal.

"Descemos Itália de Norte a Sul, apanhámos um ferry para ir para a Albânia, atravessámos a Albânia, entrámos na Macedónia do Norte, descemos para a Grécia e agora Turquia", afirma.





"A ideia inicial era ir pelo Irão, Paquistão… mas, com todos os problemas que estão a acontecer no Irão, presumimos que não vamos conseguir. Todos nos aconselham a não entrar sequer no Irão, por ser muito perigoso", lamenta Lucas.



Os contratempos levaram ao planeamento da viagem vezes sem conta, mas neste momento pretendem pedalar até ao Azerbaijão onde conseguem entrar de bicicleta. Até chegarem à índia,

