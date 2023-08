Portuguesa de 11 anos morre em acidente de carro em França

Pais da vítima em estado grave. Acidente envolveu uma dezena de pessoas.

Uma menina portuguesa de 11 anos morreu na sequência de um violento acidente com três veículos, este sábado, na A7, em Saint-Paul-Trois-Châteaux, em direção a Marselha. A colisão em cadeia fez outros nove feridos, dois deles em estado grave, informa o France Bleu.A menor estava no carro com a família quando um carro com matrícula francesa colidiu com a viatura dos portugueses. Um terceiro carro não conseguiu evitar o embate.No carro onde seguia a vítima estavam também a mãe e o pai da menina, além de outra criança. Os dois adultos foram transportados para o hospital (a mãe de avião) com ferimentos graves. O outro menor apresentou apenas ferimentos ligeiros.A estrada esteve cortada durante mais de três horas.