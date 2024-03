Portuguesa, marido e filho morrem atropelados em paragem de autocarro nos EUA

Recém-nascido de dois meses foi o único sobrevivente. Condutora, de 78 anos, foi detida.

Uma condutora idosa foi detida por ter atropelado mortalmente um casal e uma criança, no sábado, em São Francisco, nos Estados Unidos da América. Uma das vítimas é uma mulher portuguesa, avança a imprensa norte-americana.Matilde, portuguesa de 38 anos,, brasileiro de 40 e um dos filhos,com cerca de um ano e meio, morreram quando estavam numa paragem de autocarro. O único sobrevivente foi um bebé, também filho do casal, com cerca de dois meses.O recém-nascido foi levado para o hospital com ferimentos críticos, revelou fonte policial, citada pela CBS News.Mary Fong Lau, de 78 anos, foi detida na segunda-feira por homicídio em condução, condução negligente, condução negligente com ferimentos, condução em contramão e condução acima do limite legal.A família ia apanhar o autocarro em direção ao Zoo de São Francisco, para celebrar o aniversário de casamento do casal, revela fonte próxima das vítimas.A portuguesa foi transportada para o hospital com vida, tendo o óbito sido declarado no domingo.Segundo a imprensa local, os familiares do casal estão a caminho, a partir de Portugal e Brasil, para São Francisco.