Portugueses gastam em média 200 euros na Consoada este ano

Dispararam preços de produtos como bacalhau, frutos secos, legumes e polvo.

A ceia tradicional de Natal custa, em média, para uma família de quatro pessoas, 98,75 euros. Fomos às compras no comércio de rua e, feitas as contas, sabendo-se que existem mais de dois milhões de famílias com filhos, os portugueses gastam, este ano, cerca de 200 milhões de euros na ceia de Consoada.