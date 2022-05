'Posto' clandestino que vendia gasolina adulterada é desmantelado

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreendidos cerca de 3 mil litros de produtos petrolíferos e 129 mil euros.

Um "posto" clandestino de venda de gasolina adulterada no logradouro de uma residência em Vila Nova de Gaia foi desmantelado na semana passada, resultando na constituição de dois arguidos, revelou a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).

No decurso da investigação criminal foram cumpridos quatro mandados de busca e apreendidos cerca de 3.000 litros de produtos petrolíferos e 129 mil euros, precisa a AT em comunicado publicado no Portal das Finanças.





Produtos destinados a serem utilizados que sejam colocados à venda ou usados como carburante estão sujeitos a Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP), tendo a venda neste 'posto' clandestino causado prejuízo ao Estado pela falta de pagamento dos impostos que incidem sobre a comercialização do carburante e sobre a atividade económica.

O fornecimento do produto petrolífero era feito através de garrafões velhos de água, usados como medida do carburante a abastecer nas viaturas dos clientes que, para o efeito, entravam na propriedade privada localizada numa zona residencial.