Poupança de energia corta luzes de Natal

Governo quer regresso do teletrabalho, tanto no setor público como privado. Medidas até final de 2023.

Luzes de Natal ligadas apenas seis horas por dia, entre as 18h00 e as 24h00, entre 6 de dezembro e 6 de janeiro de 2023; temperatura no interior das lojas no máximo de 18 graus; esplanadas sem aquecimento; piscinas públicas com água só até 26 graus; recomenda-se, ainda, o regresso do teletrabalho. Estas algumas das medidas e recomendações constantes no Plano de Poupança de Energia 2022-2023, publicadas esta terça-feira em ‘Diário da República’, em que as palavras de ordem são ‘poupar’ e ‘desligar’.Conheça a história completa no site do Correio da Manhã