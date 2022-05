Povo de Melgaço revoltado com TVI

O povo de Melgaço está indignado. O motivo é uma cena da novela ‘Para Sempre’, da TVI, que foi considerada uma "ofensa grave" à população de Castro Laboreiro, freguesia daquele concelho. O episódio, "onde o povo, a história e a cultura de Castro Laboreiro são objeto de difamação", consta de uma moção de repúdio, proposta pelo PS e aprovada por unanimidade, no passado sábado, em reunião da Assembleia Municipal. Ao canal de Queluz de Baixo é exigido a "emissão de um comunicado público" a "repudiar" a cena emitida a 20 de abril último.





Em causa está um comentário proferido por Alcino Parracho, personagem interpretada por Rui Melo, em que se refere aos habitantes de Castro Laboreiro como "ladrões, bandalhos, manhosos, entre outros epítetos". Além disso, diz a moção, "é feita a insinuação de que a raça do cão de Castro Laboreiro resulta de uma apropriação ilegítima dos cães Sabujos da Serra do Soajo". E continua: "Os diálogos transmitidos na novela de ficção (...) constituem uma ofensa grave à tradição e cultura de Castro Laboreiro, afetando o bom-nome e reputação das suas gentes."

pediu uma reação à TVI a esta situação, mas não obteve resposta em tempo útil. O mesmo aconteceu com a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC).Além da TVI, a moção será enviada à Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), à Associação Portuguesa do cão de Castro Laboreiro, à Câmara Municipal de Melgaço e à União das Freguesias de Castro Laboreiro e Lamas do Mouro.