Praticante de stand up paddle arrastado para o Farol do Bugio em Oeiras

Homem estava "bem fisicamente", porque "tinha fato que o protegeu dos elementos".

Um homem de 53 anos, praticante de stand up paddle (prancha com pagaia), foi arrastado pela maré e pelo vento entre a praia de Paço de Arcos, Oeiras, onde entrou na água pouco depois das 16h00 desta quinta-feira, e o Farol do Bugio, em plena barra do Tejo, onde amigos e familiares que participavam nas buscas o encontraram já depois das 23h00 - seis horas após a vítima ter saído.

Segundo explicou ao CM o comandante Diogo Vieira Branco, capitão do Porto de Lisboa, o homem estava "bem fisicamente", porque "tinha fato que o protegeu dos elementos", e não foi necessário receber assistência médica.

O alerta foi dado, à Polícia Marítima, pela mulher do praticante de stand up paddle, pelas 22h00, preocupada por o mesmo não regressar a casa. "Ativamos de imediato uma embarcação da Estação Salva Vidas, uma equipa da Polícia Marítima por terra e juntou-se às buscas uma embarcação de recreio com um filho, familiares e amigos do homem", descreveu o comandante.

Acabou por ser esta embarcação de recreio a encontrar o homem, às 23h10, ‘encalhado’ no Bugio, para onde foi arrastado pelo vento de Norte e pela maré vazante. O salva-vidas resgatou-o em segurança para a marina de Oeiras.

A distância entre a praia de Paço de Arcos e o Farol do Bugio é de 3200 metros em linha reta. O homem acabou por ter sorte, uma vez que conseguiu ficar no último obstáculo antes de ser arrastado para mar aberto.