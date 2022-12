Preço dos alimentos já disparou quase 20%. Saiba quais os produtos que registam maiores subidas de custo

Cabaz de 63 produtos essenciais custa hoje mais 35 euros do que em fevereiro.

A conta de uma ida ao supermercado não pára de aumentar. Um cabaz de bens alimentares essenciais já registou um acréscimo de preço de quase 20% desde o início da guerra na Ucrânia, segundo um estudo levado a cabo pela Deco.De acordo com a associação de defesa do consumidor, o peixe e os laticínios são as categorias com os maiores aumentos entre 23 de fevereiro e 7 de dezembro.A Deco tem monitorizado semanalmente os preços de 63 produtos alimentares essenciais, em que estão incluídos bens como peru, frango, pescada, carapau, frango, cenoura, batata, arroz, esparguete ou leite.Leia a notícia completa no Site do Correio da Mnahã