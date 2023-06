Preços de alimentos dispara em Portugal

Os preços dos alimentos agrícolas registaram em Portugal um aumento de 33% no primeiro trimestre deste ano, quando comparados com o mesmo período de 2022, em parte devido à seca que afetou parte do País. A par de Espanha, trata-se da maior subida no conjunto dos países da União Europeia e quase o dobro da média no espaço comunitário, segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo Eurostat.Saiba mais no Correio da Manhã