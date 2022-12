Preços de bens e serviços vão continuar a subir no próximo ano

Analistas antecipam que preços da energia mantenham tendência de subida em 2023.

Menos crescimento económico, desemprego controlado e inflação mais baixa do que a deste ano. É este o cenário macroeconómico que o Governo prevê para 2023. Mas, no dia a dia, os portugueses vão continuar a ter preços mais elevados nos supermercados, a energia mais cara e, sobretudo, à medida que o crédito à habitação for revisto, o agravamento das prestações mensais.Saiba mais no site do Correio da Manhã