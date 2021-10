Predador usa Internet para conseguir fotos e vídeos íntimos de menor de 14 anos

Um homem residente na zona de Ovar, presumível autor do crime de pornografia de menores, de que foi alvo uma menina de 14 anos, de Coimbra, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), foi hoje anunciado.

Em nota de imprensa, a PJ, através da Diretoria do Centro, diz que o "arguido, que reside na zona de Ovar, utilizou a Internet para conhecer a vítima e conseguiu, durante cerca de um ano, que a mesma se expusesse sexualmente, através do envio de fotografias e vídeos.

"O detido, com 27 anos de idade, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de apresentações semanais junto das autoridades e proibição de contactos com a vítima", refere ainda a PJ.