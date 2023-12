Prémio salarial para licenciados e mestres entra hoje em vigor

O Estado vai passar a atribuir anualmente um prémio salarial de 697 euros para licenciados e de 1500 euros para mestres que trabalhem em Portugal.O incentivo é atribuído pelo número de anos de duração regular do ciclo de estudos - o mais frequente é a licenciatura durar três anos e o mestrado dois -, e até aos 35 anos de idade. Um mestrado integrado de cinco anos renderá 5894 euros.

O decreto-lei n.º 134/2023, publicado esta quinta-feira e que entra esta sexta-feira em vigor, atribui este prémio a quem conclua o curso em 2023 e nos anos seguintes, mas também a diplomados antes de 2023, se ainda não tiver passado o número de anos de duração regular do ciclo de estudos, desde a obtenção do grau académico.Neste caso, o prémio é atribuído “pelo número de anos remanescente”. A medida abrange também graus académicos obtidos no estrangeiro e reconhecidos em Portugal.Para ter direito ao prémio é preciso auferir rendimentos de categoria A ou B do IRS, residir no território nacional e ter “a situação tributária e contributiva regularizada”.O prémio não paga IRS ou Segurança Social e é requerido à Autoridade Tributária em formulário eletrónico.Uma portaria das Finanças vai fixar regras.