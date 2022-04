Prepare-se para o frio: Semana arranca com descida das temperaturas

Vila Real, Bragança e Guarda sob aviso amarelo.

Os distritos de Vila Real, Bragança e Guarda estão esta segunda-feira e terça-feira sob aviso amarelo devido à previsão de tempo frio com persistência de valores baixos da temperatura mínima, segundo o IPMA.

O aviso amarelo para estes três distritos vai estar em vigor até às 09h00 de terça-feira.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou também o distrito de Faro sob aviso amarelo até às 15h00 de terça-feira por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de sueste com 2 a 3 metros.

Por causa da agitação marítima, o IPMA emitiu também um aviso amarelo para a costa norte da Madeira e o Porto Santo, prevendo-se ondas de norte com 4 a 4,5 metros, até às 18h00 desta segunda-feira.

As regiões montanhosas da ilha da Madeira estão igualmente sob aviso amarelo até às 12h00 desta segunda-feira devido à previsão de vento forte do quadrante norte, com rajadas até 95 quilómetros por hora.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que a situação meteorológica representa risco para determinadas atividades.