Prepare-se para o mau tempo: Chuva forte chegam esta quinta-feira e vai manter-se até segunda-feira

Autoridades alertam para a possibilidade de ocorrência de inundações em meio suburbanos historicamente mais vulneráveis.

A Proteção Civil alertou esta quinta-feira através de comunicado que o mau tempo deve regressar já a partir de hoje com mau tempo e chuva forte, que deverão manter-se até segunda-feira, dia 1 de novembro.As autoridades alertam ainda para a possibilidade de ocorrência de inundações em meio suburbanos historicamente mais vulneráveis.− Piso rodoviário escorregadio por eventual formação de lençóis de água;− Possibilidade de cheias rápidas em meio urbano, por acumulação de águas pluviais ouinsuficiências dos sistemas de drenagem;− Possibilidade de inundação por transbordo de linhas de água nas zonas historicamentemais vulneráveis;− Inundações de estruturas urbanas subterrâneas com deficiências de drenagem;− Dificuldades de drenagem em sistemas urbanos, nomeadamente as verificadas emperíodos de praia-mar, podendo causar inundações nos locais historicamente maisvulneráveis;− Danos em estruturas montadas ou suspensas;− Possibilidade de queda de ramos ou árvores, bem como de afetação de infraestruturasassociadas às redes de comunicações e energia;− Possíveis acidentes na orla costeira− Garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada deinertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livreescoamento das águas;− Adotar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade;− Não atravessar zonas inundadas, de modo a precaver o arrastamento de pessoas ouviaturas para buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas;− Ter especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, estandoatento para a possibilidade de queda de ramos ou árvores, em locais de vento mais forte;− Ter especial cuidado com a fixação de estruturas temporárias;− Ter especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhashistoricamente mais vulneráveis a estes fenómenos;− Proceder à remoção de máquinas e alfaias agrícolas, bem como de animais das zonasribeirinhas historicamente mais vulneráveis a fenómenos de alagamentos e inundações− Estar atento às informações da meteorologia e às indicações da Proteção Civil e Forçasde Segurança;− Seguir escrupulosamente as indicações transmitidas pelas autoridades policiais no queconcerne ao respeito pelos cortes de estrada, percursos alternativos, sinalização e outrasinformações;− Evitar comportamentos de risco que poderão originar acidentes não previstos.