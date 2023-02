Presidente da Câmara de Gondomar denuncia tentativa de agressão e já apresentou queixa na PSP

Autarca afirmou que recusou "educadamente" falar com quem o abordou.

O presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins, divulgou esta quarta-feira nas redes sociais que foi alvo de uma tentativa de agressão na via pública, enquanto estava com o seu filho, acrescentando que já apresentou queixa na PSP.

"Estou a atravessar a rua com o meu filho de 7 meses ao colo para o sentar na cadeira no carro da mãe. Um carro que se aproxima pára no meio da rua a bloquear a saída do meu e todo o trânsito e dirige-se a mim aos berros 'Ò Presidente, ao sábado na minha rua...'", começou por explicar Marco Martins, numa publicação na rede social Facebook.

O autarca de Gondomar, no distrito do Porto, acrescentou que recusou "educadamente" falar com quem o abordou enquanto este não retirasse o carro do meio da rua, para desobstruir o trânsito.

"Responde-me que 'é contribuinte e que faz o que quer'. Digo-lhe que assim não! Entro no carro e fecho a porta. Abre a porta à força e puxa-me para fora à força. Já fora do carro, tento conduzi-lo para o carro dele. Tira-me o meu telemóvel da mão que estava a ligar 112 e tenta dar-me um murro. Protejo-me naturalmente...", contou ainda o presidente da Câmara de Gondomar.

Marco Martins revelou ainda que se aproximaram várias pessoas que acalmaram o cidadão, garantindo também que não o conhece, nem sabia qual era o assunto pelo qual estava a ser abordado.

Na mesma nota, o autarca do Partido Socialista referiu que já apresentou queixa na PSP.